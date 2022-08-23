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Финляндия отказалась налаживать связи с Россией

11:53
  • вторник
  • 23 августа 2022

Об этом заявил финский лидер

Хельсинки считает текущее время неподходящим для налаживания связей с Москвой. Такое заявление во вторник, 23 августа, сделал президент Финляндии Саули Ниинистё.
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Во время общения с руководителями финских дипломатических миссий в Хельсинки Ниинистё выразил мнение, что с учетом геополитической ситуации "от прежних отношений Финляндии с Россией мало что осталось".

Доверие между Финляндией и Россией утрачено, нет никаких признаков нового начала, отметил финский президент.

Сейчас не время для налаживания связей с Москвой, цитирует Ниинистё ТАСС.

Вопрос российско-финских отношений обострился после официального решения Хельсинки вступить в НАТО. Затем в Финляндии анонсировали ужесточение визового режима для граждан России. В Ассоциации туроператоров России предупредили, что в этом случае срок оформления финской шенгенской визы в консульствах этой страны вырастет для россиян как минимум до 4-5 месяцев.

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