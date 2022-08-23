ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России с коронавирусом госпитализировали 4063 человека

11:24
  • вторник
  • 23 августа 2022

Умерли 69 пациентов

За сутки в России госпитализированы 4063 заболевших коронавирусом. Об этом во вторник, 23 августа, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксированы 30967 случаев заражения. Выздоровели за сутки 30869 человек, скончались 69 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 4997 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 372. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 4412 человек, в Московской области – 1158.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлен 19181371 случай заболевания, зарегистрировано 383686 летальных исходов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Врачи инфекционного отделения больницы
Врачи инфекционного отделения больницы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.