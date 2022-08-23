В России с коронавирусом госпитализировали 4063 человека

Умерли 69 пациентов

За сутки в России госпитализированы 4063 заболевших коронавирусом. Об этом во вторник, 23 августа, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксированы 30967 случаев заражения. Выздоровели за сутки 30869 человек, скончались 69 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 4997 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 372. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 4412 человек, в Московской области – 1158.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлен 19181371 случай заболевания, зарегистрировано 383686 летальных исходов.

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