"Не отдыхать, а жить": Анфиса Чехова уехала в США

В США телеведущая намерена пробыть около месяца

Анфиса Чехова уехала из России в США. Об этом телеведущая сообщила в одной из социальных сетей.

В США Чехова намерена пробыть около месяца. Первой точкой маршрута стал город Хьюстон, после него звезда отправилась в Даллас, а затем перебралась в Остин.

Несколько дней назад Чехова призналась, что едет в другую страну "не отдыхать, а жить".

"Такой уж я уродилась, смена локаций мне необходима как воздух… Где бы я ни жила, мне везде тесно. Мой мир шире чем одна страна, один город и одна улица", - написала она.

Перед отъездом в США Анфиса Чехова несколько месяцев провела в Бали.

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