Реакция Госдепартамента вызвала критику внешнеполитического ведомства

Комментарий, который дал Госдепартамент США в связи с убийством российской журналистки и общественного деятеля Дарьи Дугиной, ставит под вопрос правозащитную деятельность самих Соединенных Штатов. Такое заявление во вторник, 23 августа, сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как написала Захарова в своем Telegram, в Госдепе "просто не заметили, что речь идет об общественном деятеле", ограничившись заявлением, что осуждают насилие против гражданского населения вне зависимости от того, где это происходит.

Поскольку убийство журналиста даже не комментируется с этой столь значимой для американских властей стороны, значит, никакого морального права судить о правах человека в отдаленных точках мира у Вашингтона нет, заявила представитель МИД.

Захарова также отметила, что про отсутствие юридических оснований и говорить не приходится.

Дарья Дугина погибла в результате управляемого подрыва ее автомобиля. По данным ФСБ, преступление организовали украинские спецслужбы, а непосредственным исполнителем являлась гражданка Украины Наталья Вовк, которая после убийства Дугиной скрылась в Эстонии.

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