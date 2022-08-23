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МИД России: США дискредитировали себя заявлением об убийстве Дугиной

12:19
  • вторник
  • 23 августа 2022

Реакция Госдепартамента вызвала критику внешнеполитического ведомства

Комментарий, который дал Госдепартамент США в связи с убийством российской журналистки и общественного деятеля Дарьи Дугиной, ставит под вопрос правозащитную деятельность самих Соединенных Штатов. Такое заявление во вторник, 23 августа, сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Появились подробности о подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной
Что известно об убийстве журналистки Дарьи Дугиной

Как написала Захарова в своем Telegram, в Госдепе "просто не заметили, что речь идет об общественном деятеле", ограничившись заявлением, что осуждают насилие против гражданского населения вне зависимости от того, где это происходит.

Поскольку убийство журналиста даже не комментируется с этой столь значимой для американских властей стороны, значит, никакого морального права судить о правах человека в отдаленных точках мира у Вашингтона нет, заявила представитель МИД.

Захарова также отметила, что про отсутствие юридических оснований и говорить не приходится.

Дарья Дугина погибла в результате управляемого подрыва ее автомобиля. По данным ФСБ, преступление организовали украинские спецслужбы, а непосредственным исполнителем являлась гражданка Украины Наталья Вовк, которая после убийства Дугиной скрылась в Эстонии.

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Дарья Дугина
Дарья Дугина
Место убийства Дарьи Дугиной
Место убийства Дарьи Дугиной
Место убийства Дарьи Дугиной
Место убийства Дарьи Дугиной
Место убийства Дарьи Дугиной
Место убийства Дарьи Дугиной
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