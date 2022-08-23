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Американцев призвали срочно покинуть Украину

12:03
  • вторник
  • 23 августа 2022

В посольстве увидели угрозу

Госдепартамент США призвал американцев срочно покинуть территорию Украины.

По информации ведомства, возможна активизация военных действий. Посольство США в Киеве уточнило, что "Россия в ближайшее время нанесет удары по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины".

"Посольство США призывает граждан США покинуть Украину сейчас, используя частные варианты наземного транспорта, если это безопасно", - говорится в сообщении.

Последний раз с подобным призывом посольство США в Киеве обращалось к американцам 14 июля.

Ранее украинские власти заявляли о риске эскалации 24 августа, в День независимости Украины. В Киеве с 22 по 25 августа запретили проводить массовые мероприятия.

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