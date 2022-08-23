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Сергей Лазарев разозлился из-за негативных заголовков в прессе о нем

12:03
  • вторник
  • 23 августа 2022

Певец хочет наказывать СМИ за фейки

Сергею Лазареву вот уже несколько дней не дают покоя заголовки российских СМИ о нем. Накануне гнев звезды вызвали публикации о его якобы отъезде из России. На самом деле певец лишь анонсировал концерты в Белоруссии.

"Я бы такие СМИ наказывал! Потому что искусственно в такое время запускают фейки про публичных людей и дискредитируют их" – написал певец в одной из социальных сетей, приложив скриншот заголовков СМИ о его скором отъезде.

Лазарев потребовал от прессы не вводить людей в заблуждение. Однако журналисты призывам не вняли. Сегодня в ряде СМИ вышла новая порция статей с броскими заголовками.

"Россияне прощаются с Сергеем Лазаревым", "Лазарев попрощался с российскими фанатами", - это лишь малая часть.

Реакция исполнителя не заставила себя ждать.

"Что они там употребляют? Я объявляю дополнительный концерт в Москве, тур по России, а они [журналисты], видимо, в какой-то другой реальности живут", - возмутился певец.

По мнению Лазарева, такие публикации – это "искусственное создание негативного шлейфа об артисте". Делается это для того, чтобы "подпортить репутацию артиста перед предстоящим туром", "настроить граждан против еще одного артиста", "повысить цитируемость своего портала на чужом имени", считает исполнитель.

"Им наплевать, как это потом разгребает артист, и что чувствует", - заключил Лазарев (стилистика автора сохранена, - прим. редакции).

Источник: соцсети

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