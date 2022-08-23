Собянин представил московский стандарт экстренной медицинской помощи

Мэр надеется, что стандарт поможет спасти тысячи человеческих жизней

Москва перейдет на новый стандарт экстренной медпомощи. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Уже в следующем году в шести ведущих больницах города будут введены новые корпуса скорой помощи.

Мэр рассказал, что ежегодно в московские больницы поступают тысячи экстренных пациентов. При инфаркте или инсульте алгоритмы помощи отработаны практически до автоматизма.

"Максимально быстрый приезд cкорой помощи – госпитализация в ближайший свободный cосудистый центр Москвы – единые и самые современные стандарты диагностики, лечения и последующей реабилитации пациентов. В прошлые годы мы многое сделали, чтобы добиться реального улучшения помощи пациентам с сосудистыми катастрофами. Теперь настало время добиться таких же улучшений в сфере лечения травм, отравлений, обострения хронических заболеваний и прочих экстренных состояний, с которыми люди попадают в больницы", - написал мэр на своем персональном сайте.

Собянин напомнил, что еще в 2018 году было принято решение о создании скоропомощных комплексов в городских стационарах. Всего их будет шесть – в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, Боткинской больнице, ГКБ №15 им. О.М. Филатова, ГКБ им. В.М.Буянова, ГКБ им. В.В. Вересаева и ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. В 2023 году они уже вступят в строй.

"В общей сложности – более 600 суперсовременных коек, половина из которых – реанимационные. В скоропомощных комплексах пациенты будут проводить от нескольких минут до суток. Здесь их обследуют, поставят диагноз, окажут всю необходимую срочную помощь, при необходимости прооперируют. А затем – в зависимости от состояния – либо переведут в профильное отделение для продолжения лечения, либо выпишут домой", - написал мэр.

По словам Собянина, на встрече с главврачами больниц были одобрены основные положения стандарта экстренной помощи пациентам. Всего их шесть:

1. Единые медицинские алгоритмы

Практикующие врачи, медсестры и профильные эксперты разработали 87 пошаговых алгоритмов, которые охватывают более 96% всех поводов для обращения за экстренной помощью. Алгоритмы описывают действия членов команды скоропомощного комплекса с момента доставки пациента в приемное отделение и до начала лечения, включая сроки и последовательность диагностики и неотложных манипуляций.

2. Высокий профессионализм и умение работать в команде

Для комплектования штатов скоропомощных комплексов правительство Москвы проведет открытый конкурсный набор порядка 2 тысяч медицинских работников. Помимо формирования профессиональных компетенций, стандарты обучения будут включать развитие и совершенствование навыков работы в команде, а также коммуникативных навыков по отношению к пациентам, их родственникам и коллегам.

3. Единый стандарт оснащения оборудованием

В скоропомощные корпуса будет поставлено более 10 тысяч единиц новейшего медицинского оборудования экспертного класса: компьютерные и магнитно-резонансные томографы, аппараты ультразвуковой, рентгеновской, эндоскопической, ангиографической и лабораторной диагностики, уникальные технологические решения для отделений реанимации и многое другое. В них будет организовано порядка 60 высокотехнологичных операционных, часть из которых – уникальные гибридные – не имеют аналогов в России. Возможности для проведения сложнейших травматологических, хирургических, сосудистых, нейро- и кардиохирургических вмешательств вырастут в несколько раз.

4. Современные стандарты организации медицинской помощи

Маршрутизация пациентов скоропомощных комплексов будет организована по принципу "триаж" (triage) – отбор/сортировка. В зависимости от состояния потоки больных будут разделены на три категории: "красную" (нельзя ждать ни минуты), "желтую" (требуется срочная помощь) и "зеленую" (все более или менее в порядке, угрозы для жизни нет).

5. Передовые цифровые решения

Скоропомощные комплексы будут работать в безбумажной цифровой среде. Врачи будут получать доступ к медицинской документации пациентов в электронном виде еще до прибытия cкорой. Для принятия клинических решений можно будет воспользоваться цифровым помощником врача – системой, действующей на основе технологий искусственного интеллекта. В сложных случаях к услугам врачей будет телемедицинский консилиум с участием ведущих специалистов-реаниматологов, который организует Центр критических состояний Станции скорой помощи.

6. В центре внимания – пациент

Экстренная госпитализация по скорой – огромный стресс для пациента и близких ему людей. И потому снижение уровня боли, тревоги и страха также важно для скорейшего исцеления, как и квалифицированная помощь врачей. Просторные, максимально открытые помещения, мягкое рассеянное освещение, спокойная цветовая гамма и озеленение территории. Каждый элемент дизайна призван сделать пребывание в скоропомощных комплексах психологически комфортным. Насколько это, конечно, возможно для находящихся в стрессе людей. На всех этапах пребывания в скоропомощном комплексе пациенты будут получать обезболивание по самым современным протоколам.

Мэр выразил уверенность, что новый стандарт экстренной помощи будет хорошо принят медицинским сообществом и поможет спасти тысячи человеческих жизней.

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