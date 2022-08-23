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Всех безработных россиян до 30 лет включили в программу субсидирования найма

12:40
  • вторник
  • 23 августа 2022

Правительство продолжает работу по поддержке рынка труда

Федеральное правительство решило расширить программу субсидирования найма, распространив ее на всех безработных граждан до 30 лет. Такое постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.
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Документ исключает требование о регистрации в качестве безработных тех граждан, кто в 2022 году был переведен на постоянную работу к другому работодателю, но оказался под риском увольнения, в том числе отправлен в неоплачиваемый отпуск, переведен на неполный рабочий день.

Как отметили в правительстве, это позволит упростить и ускорить их трудоустройство.

Субсидия, которую получат работодатели, равна трем МРОТ, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных.

Первый платеж организация получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев, сообщается на официальном сайте кабмина.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что число официально зарегистрированных безработных с 25 июля по 15 августа в России сократилось более чем на 6 тыс. человек, до 675 тыс. Уровень регистрируемой безработицы по-прежнему не превышает 0,9% от рабочей силы.

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