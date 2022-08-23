В Москве прошел заключительный тур викторины "Лига знаний"

Определились 10 лучших коллективов
Эрудиты со всей страны собрались в Москве чтобы выявить сильнейших. В столице прошел финал заключительного 3-го тура Всероссийской интеллектуальной викторины "Лига знаний".
Он объединил полсотни команд знатоков из 12 городов. Вопросы, на которые предстояло ответить участникам, касались самых разных сфер - истории, математики, географии, сообщает "ТВ Центр".
Лучшими были названы сразу 10 коллективов. Они, а также победители двух предыдущих туров, поборются между собой в гранд-финале, который состоится в сентябре.
Всех участников ждут ценные призы, а лучшие из лучших отправятся в большое путешествие по России. Как отметили организаторы, в этом сезоне соревнования оправдали самые смелые ожидания, они выдались по-настоящему интересными и масштабными.
"Меньше чем за год более 36 тысяч участников из 870 городов, то есть со всей страны, вовлеклись в нашу "Лигу знаний" и это всегда такие захватывающие интеллектуальные, увлекательные игры", - заявил Максим Древаль, генеральный директор российского общества "Знание".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"