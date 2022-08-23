В Москве прошел заключительный тур викторины "Лига знаний"

Определились 10 лучших коллективов

Эрудиты со всей страны собрались в Москве чтобы выявить сильнейших. В столице прошел финал заключительного 3-го тура Всероссийской интеллектуальной викторины "Лига знаний".

Он объединил полсотни команд знатоков из 12 городов. Вопросы, на которые предстояло ответить участникам, касались самых разных сфер - истории, математики, географии, сообщает "ТВ Центр".

Лучшими были названы сразу 10 коллективов. Они, а также победители двух предыдущих туров, поборются между собой в гранд-финале, который состоится в сентябре.

Всех участников ждут ценные призы, а лучшие из лучших отправятся в большое путешествие по России. Как отметили организаторы, в этом сезоне соревнования оправдали самые смелые ожидания, они выдались по-настоящему интересными и масштабными.

"Меньше чем за год более 36 тысяч участников из 870 городов, то есть со всей страны, вовлеклись в нашу "Лигу знаний" и это всегда такие захватывающие интеллектуальные, увлекательные игры", - заявил Максим Древаль, генеральный директор российского общества "Знание".

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