Собянин одобрил внедрение нового стандарта экстренной помощи в городских стационарах

Мэр принял решение о реализации программы улучшения экстренной медпомощи

В Москве создан полигон для обучения медицинских работников, которые будут оказывать экстренную помощь по новому стандарту. Об этом во вторник сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Программа реализуется в шести городских больницах. Специальные комплексы обеспечены всем необходимым.

Давление, температура, пульс и сатурация - как только данные попадают в электронную историю болезни, подключается цифровой помощник, который помогает определить степень тяжести больного

Зоны беглой оценки "Триаж" уже появились во многих столичных стационарах. Это часть нового московского стандарта экстренной помощи. Система выдаёт цветовые подсказки и выстраивает четкую маршрутизацию больных в зависимости от тяжести состояния. Пациенты попадают в зеленую, желтую, или красную зоны. Такое зонирование будет в шести новых скоропомощных стационарах, которые сейчас строятся на базе ведущих московских клиник.

"Раньше в приемных отделениях были очереди, сейчас этого ни при каких обстоятельствах не будет. Потому что основной алгоритм - врач к пациенту, где чётко прописана медицинская логистика", - рассказал главный врач городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко.

Шесть новых суперсовременных комплексов строятся по индивидуальным проектам, архитектурные решения разные, но везде будут единые медицинские алгоритмы, которые разработали сами практикующие врачи, и одинаковые стандарты технического оснащения. Больницы выбраны с таким расчетом, чтобы туда было удобно максимально быстро доставить пациентов со всех районов города - это Институт скорой помощи имени Склифосовского, Боткинская больница, 15-я больница имени Филатова и клиники имени Буянова, Вересаева и Пирогова.

"Мы реализовываем принцип "врач - к пациенту". То есть все медсестры и врачи, которые должны обследовать пациента, приходят к его койке - и там проходит все первичное обследование и, если необходимо, первичное лечение", - рассказала заместитель директора по лечебной работе, главный врач Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Наталия Дроздова.

Устройство новых стационаров экстренной помощи имитирует образовательный центр, который появился на базе резервного госпиталя одного из корпусов в Сокольниках. Здесь не будет пациентов - это площадка только для команд врачей и медсестер, которые будут учиться работать в новом формате.

В новых комплексах появятся отделения, которых раньше не было - например, шоковый зал. Здесь будут оказывать помощь крайне тяжёлым пациентам с сосудистыми катастрофами и кровотечениями.

На тренировочном полигоне мэр Москвы встретился с главными врачами крупнейших городских стационаров, чтобы обсудить принципы и нюансы перехода на новый стандарт экстренной помощи.

"В Москве ежегодно госпитализируются около 1,4 миллиона человек в больницы, стационары. И из них миллион человек привозит скорая помощь в связи с необходимостью экстренной помощи. Миллион человек. Поэтому от того, как будет оказана экстренная помощь, а это происходит в приемных отделениях больницы, во многом зависит здоровье, жизнь пациентов - большинства пациентов", - отметил Собянин.

В новых стационарах будут самые современные общепрофильные и уникальные гибридные операционные. И впервые с пациентами будут работать психологи и социальные координаторы - к ним можно будет обратиться с любой ситуацией. Новым принципам работы медики начнут учиться уже в этом году.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"