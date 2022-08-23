В недостроенном здании в Видном вспыхнули строительные леса

Обошлось без пострадавших

Строительные леса загорелись во вторник в недостроенном здании жилого комплекса в подмосковном Видном. Чёрные клубы дыма можно было видеть далеко от места происшествия, сообщает "ТВ Центр".

Языки пламени охватили сразу несколько ярусов деревянных конструкций. Что именно загорелось, пока непонятно. Спасатели быстро прибыли на место и оперативно потушили возгорание. Пострадавших нет. Всех рабочих успели вовремя вывести из здания.

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