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Названа возможная причина пожара в Мытищах

15:14
  • вторник
  • 23 августа 2022

Рассматриваются разные версии

В подмосковных Мытищах крупный пожар тушили почти 14 часов. Накануне вечером там загорелся торговый центр недалеко от железнодорожной станции.

Вначале вспыхнуло кафе, но пламя быстро перекрикнулось на всё здание. В какой-то момент площадь возгорания составила порядка 600 квадратных метров. По предварительным данным, пожар могли устроить строители, которые курили на крыше здания.

Обошлось без пострадавших, персонал и посетителей успели быстро эвакуировать. Арендаторы до последнего пытались вытащить свой товар, но сумму ущерба ещё только предстоит установить.

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