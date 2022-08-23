На Волхонке реставрируют доходный дом Воейковых

Это памятник регионального значения

На Волхонке реставрируют памятник регионального значения - доходный дом Воейковых. Здание в стиле эклектики было передовым по меркам 19 века. Но с тех пор утратило былое величие. Много раз особняк переходил из рук в руки. Перестраивался, перекрашивался, став блёклым и безликим. Теперь доходному дому возвращают его первоначальный облик.

Под строительной сеткой - настоящее священнодействие. Скрытое от любопытных глаз и капризов погоды. Доступно лишь избранным: знающим и терпеливым. Задача реставратора чем-то похожа на врачевание. Они тоже спасают.

Движения рук выверены и точны. Чудодейственные растворы останавливают возрастные изменения. Красивый дом молодеет и "выздоравливает" прямо на глазах.

"Впервые за все это время истории объекта проводятся реставрационные работы, чтобы вернуть зданию первозданный вид на момент постройки", - сообщил начальник управления по работе с объектами культурного наследия Фонда капитального ремонта Москвы Даниил Лосин.

Реставраторы приняли вызов. 17 специалистов высадились почти что десантом. Задача – нетривиальная. Во-первых, здание красивейшее. В стиле эклектики. Во-вторых, находится напротив Пушкинского музея, да еще в окружении старинных особняков. И главное – фасад был абсолютно безликим. И без человеческого участия здесь не обошлось.

"Проводилось порядка 12-13 ремонтов, что было выявлено во время расчистки. Пришлось снимать порядка сантиметра, а может быть и более, старых лакокрасочных покрытий", - рассказал начальник участка компании-подрядчика Сергей Малахов.

Словом, памятник культуры регионального значения был совершенно в не культурном виде. Да еще неправильно сделанное кровельное покрытие. А ведь трёхэтажный особняк, построенный глаголем на углу Ленивки и Волхонки, когда-то блистал! Доходный дом отставного поручика Воейкова покорял, конечно, видом из окна – до Кремля рукой подать - и своим функционалом. По меркам быта 19 века – передовым.

"Как во многих доходных домах, первый этаж был отведен под конторы и торговые лавки. Второй и третий этаж - меблированные квартиры. Под сдачу в наём. Дом отличается тем, что это был один из немногих домов, где были туалеты в то время", - рассказала московский гид, историк архитектуры Мария Василёнок.

В середине XVIII века на "пятачке" площадью 2,5 гектара располагались в том числе владения рода Нарышкиных. Строились деревянные флигели и каменные палаты. Усадьба переходила по наследству, продавалась по частям. В разное время ею владели коллежский советник, с десяток купцов, генеральская вдова, фрейлина, тайная советница. Последние – Воейковы. Их два фамильных герба, что на фасаде здания, а также лепной декор, пилястры, капители - как новенькие. Реставраторы приводят дом в первозданный вид, сверяясь с архивными чертежами и фотографиями. Результат своей работы представят уже осенью.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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