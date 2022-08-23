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На Красной площади продолжается подготовка к фестивалю "Спасская башня"

15:24
  • вторник
  • 23 августа 2022

Несколько оркестров провели репетиции

На Красной площади идёт подготовка к международному военно-музыкальному фестивалю "Спасская башня". Первое выступление там пройдет уже в эту пятницу - 26 августа.

Сегодня на главной площадке репетировали сразу несколько оркестров: суворовцы, барабанщицы, пограничники, Росгвардия и, конечно, иностранные гости. В этом году зрителей есть чем удивить! Их ждут зажигательные ритмы ударных. Громкие духовые. Бальные танцы и даже акробатические трюки!

Впервые выступят военные из Венесуэлы. Будут коллективы из Таиланда, Индии и Египта. И, конечно, самые больше впечатления подарит грандиозный сводный оркестр.

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Репетиция духовых оркестров перед фестивалем "Спасская башня"
Репетиция духовых оркестров перед фестивалем "Спасская башня"
Репетиция духовых оркестров перед фестивалем "Спасская башня"
Репетиция духовых оркестров перед фестивалем "Спасская башня"
Репетиция духовых оркестров перед фестивалем "Спасская башня"
Репетиция духовых оркестров перед фестивалем "Спасская башня"
Репетиция духовых оркестров перед фестивалем "Спасская башня"
Репетиция духовых оркестров перед фестивалем "Спасская башня"
Репетиция духовых оркестров перед фестивалем "Спасская башня"
Репетиция духовых оркестров перед фестивалем "Спасская башня"
Репетиция духовых оркестров перед фестивалем "Спасская башня"
Репетиция духовых оркестров перед фестивалем "Спасская башня"
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