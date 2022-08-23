На Красной площади продолжается подготовка к фестивалю "Спасская башня"

Несколько оркестров провели репетиции

На Красной площади идёт подготовка к международному военно-музыкальному фестивалю "Спасская башня". Первое выступление там пройдет уже в эту пятницу - 26 августа.

Сегодня на главной площадке репетировали сразу несколько оркестров: суворовцы, барабанщицы, пограничники, Росгвардия и, конечно, иностранные гости. В этом году зрителей есть чем удивить! Их ждут зажигательные ритмы ударных. Громкие духовые. Бальные танцы и даже акробатические трюки!

Впервые выступят военные из Венесуэлы. Будут коллективы из Таиланда, Индии и Египта. И, конечно, самые больше впечатления подарит грандиозный сводный оркестр.

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