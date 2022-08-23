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На Троекуровском кладбище открыли памятник Алексею Булдакову

15:17
  • вторник
  • 23 августа 2022

Народный артист России умер в 2019 году

Памятник народному артисту России Алексею Булдакову открыли во вторник на Троекуровском кладбище.

Известный актёр скончался в апреле 19-го года после продолжительной болезни сердца. Булдаков дебютировал в кино ещё в 1982 году в фильме "Сквозь огонь". Но широко известен зрителям он стал после исполнения роли генерала Иволгина в фильме Александра Рогожкина "Особенности национальный охоты".

Почтить память артиста на Троекуровское кладбище сегодня пришли родственники, друзья и коллеги.

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Памятник Алексею Булдакову
Памятник Алексею Булдакову
Памятник Алексею Булдакову
Памятник Алексею Булдакову
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