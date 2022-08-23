Московские волонтеры спасают стрижей

Выходить и поставить на крыло волонтерам в этом году удалось уже более полусотни стрижат
В Битцевском лесу прошёл выпускной для московских стрижей. Волонтёры выпустили в небо несколько десятков пернатых воспитанников. Гнездиться в городе этим чёрным изящным птицам становится всё сложней. И всё чаще москвичам приходится выхаживать птенцов. А дело это непростое и требует особых навыков, определённого рациона и круглосуточного внимания. Как волонтёры справляются?
Подробнее – в репортаже Татьяны СидоровойВсе самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"