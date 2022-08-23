Власти отвергли риск распространения рязанских пожаров на Подмосковье

Тем не менее, ситуация сложная

Угрозы перехода огня на территорию Московской области от пожаров в соседней Рязанской области нет. Об этом во вторник, 23 августа, рассказал заместитель председателя подмосковного правительства Георгий Филимонов.

Чиновник подчеркнул в своем Telegram, что ситуация сложная, однако так как возгорания находятся на значительном удалении от границ Московской области, угрозы перехода огня на территорию Подмосковья нет.

Московская область помогает в тушении природных пожаров на Рязанщине, направив соседям 42 лесных пожарных и 12 единиц техники.

За минувшие сутки площадь возгораний в регионе увеличилась, на данный момент огнем охвачены более 180 гектаров. Активную помощь в ликвидации возгораний оказывает Москва. Столица направила в пострадавший регион более 9 тысяч спасателей и свыше тысячи единиц спецтехники.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"