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Власти отвергли риск распространения рязанских пожаров на Подмосковье

12:58
  • вторник
  • 23 августа 2022

Тем не менее, ситуация сложная

Угрозы перехода огня на территорию Московской области от пожаров в соседней Рязанской области нет. Об этом во вторник, 23 августа, рассказал заместитель председателя подмосковного правительства Георгий Филимонов.
Жара и ветер усложнили тушение пожаров в соседних с Москвой регионах

Чиновник подчеркнул в своем Telegram, что ситуация сложная, однако так как возгорания находятся на значительном удалении от границ Московской области, угрозы перехода огня на территорию Подмосковья нет.

Московская область помогает в тушении природных пожаров на Рязанщине, направив соседям 42 лесных пожарных и 12 единиц техники.

За минувшие сутки площадь возгораний в регионе увеличилась, на данный момент огнем охвачены более 180 гектаров. Активную помощь в ликвидации возгораний оказывает Москва. Столица направила в пострадавший регион более 9 тысяч спасателей и свыше тысячи единиц спецтехники.

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