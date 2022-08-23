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ВСУ обстреляли здание администрации главы ДНР

12:48
  • вторник
  • 23 августа 2022

Начался пожар

В центре Донецка днем во вторник произошло несколько мощных взрывов.

Как сообщили в администрации главы ДНР Дениса Пушилина, один из снарядов угодил прямо в здание, начался пожар.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин утверждает, что один из снарядов попал в многоквартирный жилой дом в Ворошиловском районе. Известно об одном погибшем.

"По уточненной информации, в Ворошиловском районе погиб парень 2004 года рождения", - написал глава города в своем Telegram-канале.

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