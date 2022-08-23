Некоторые российские магазины вернули масочный режим

Пока это касается только сотрудников

Ритейлер "Магнит" со вторника, 23 августа, вводит для работников магазинов обязательный масочный режим. Такое решение было принято на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Масочный режим коснется персонала торговых точек всех форматов в 67 регионах присутствия сети, а также сотрудников всех 45 распределительных центров.

Наряду с этим "Магнит" увеличит количество санитарных мероприятий в магазинах и логистических комплексах и активизировал проведение мероприятий по вакцинации работников, сообщает "Интерфакс".

В Роспотребнадзоре ранее заявили, что необходимость введения в России антиковидных мер на федеральном уровне отсутствует. В стране наблюдается рост заболеваемости из-за распространения новых подвидов штамма "омикрон", но болезнь при них "протекает не так тяжело". При этом рекомендуется не забывать о базовых правилах предосторожности и проходить ревакцинацию раз в полгода.

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