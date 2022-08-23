Москва обеспечит правопорядок и безопасность на фестивале "Спасская башня"

Фестиваль посетят более 90 тысяч человек

Около тысячи человек будут обеспечивать правопорядок и безопасность на фестивале "Спасская башня", который пройдет в Москве с 26 августа по 4 сентября.

Об этом во вторник, 23 августа, сообщила пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы. На дежурство выйдут числе около 600 сотрудников полиции и представителей Росгвардии, им будут помогать более 400 представителей частных охранных организаций и контрольно-распорядительных служб.

В целях обеспечения безопасности граждан предусмотрена организация контрольно-пропускных пунктов, на которых будут проводится досмотровые мероприятия. На фестиваль не пустят пьяных и людей с колюще-режущими предметами. Также запрещен пронос напитков в стеклянной таре, продуктов питания в твердой упаковке и крупногабаритных предметов.

"Рекомендуем всем желающим принять участие в фестивальной программе проявить понимание и воздержаться от посещения мероприятий с запрещенными предметами", - подчеркнули в пресс-службе.

В 2022 году отмечается 15-летие международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". В фестивале примут участие коллективы семи государств, в том числе Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Индии и Таиланда.

Всего же на главную площадь страны выйдут более 1,5 тысячи представителей российских и иностранных военно-оркестровых и творческих коллективов. Зрительская аудитория только вечерних представлений "Спасской башни" составит около 90 тысяч человек.

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