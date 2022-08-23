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Собянин: В Москве 1 сентября в школу пойдут около 119 тысяч первоклассников

13:01
  • вторник
  • 23 августа 2022

Своих первых учеников 1 сентября примут 28 учебных заведений Москвы

Около 119 тысяч первоклассников пойдут в столичные школы 1 сентября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы.

В новом учебном году в школах, детских садах и колледжах Москвы будут обучаться более 1,6 млн воспитанников, школьников и студентов - на 500 тыс. человек больше, чем в 2010 году. Рост числа учащихся обусловлен позитивной демографической динамикой, которая наблюдается в Москве на протяжении последних 15 лет, поясняется в материале.

К новому учебного году подготовлено 585 детских садов, школ, колледжей и учреждений дополнительного образования. В детские сады (дошкольные группы) пойдут больше 426 тыс. малышей.

В новом учебном году первых учеников примут 28 новых учебных заведений, в том числе 10 школ, 17 детских садов и одна школа с дошкольным отделением.

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