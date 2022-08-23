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Бочкарев: Монтаж последних четырех панно начался на станции БКЛ метро "Нагатинский Затон"

13:17
  • вторник
  • 23 августа 2022

Специалисты завершают на станции отделочные работы пассажирской зоны

На станции "Нагатинский Затон" восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена начался монтаж последних четырех панно, всего их будет 12.
Собянин сообщил о досрочном открытии участка БКЛ от "Савёловской" до "Петровского парка"

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, созданные в мастерской композиции перед транспортировкой на станцию делят на составные части, которые затем на месте собирают, воссоздавая первоначальный облик.

На станции будет 12 мозаичных панно в виде рыб, восемь из которых уже смонтировали. В их числе "Карась", "Бычок", "Ротан", "Голавль", "Щука", "Уклейка", "Налим" и "Окунь". Специалистам предстоит смонтировать еще четыре панно: "Судак" (9,7 на 3,6 м), "Лещ" (7,3 на 3,4 м), "Плотва" (4,8 на 2,1 м) и "Головастик" (м на 23 см).

Над строительством станционного комплекса работают около 750 человек. Специалисты завершают на станции отделочные работы пассажирской зоны и монтаж инженерных систем, включая архитектурное освещение. Часть светильников смонтированы на стыке облицовки потолка и путевых стен, еще два ряда — посередине зала, в облицовке вентиляционного канала. Из них один ряд будет светить в потолок, второй — освещать платформу и пути.

Прилегающую к станции территорию благоустраивают, облицовывают наружные венткиоски, эвакуационный выход и входной павильон.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что строительство БКЛ вышло на финишную прямую. Через несколько месяцев, когда "Марьина роща" начнет принимать пассажиров, сомкнется самая большая кольцевая линия метро в мире протяженностью 70 километров.

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Станция БКЛ метро "Нагатинский Затон"
Станция БКЛ метро "Нагатинский Затон"
Метрострой
Метрострой
Станция БКЛ метро "Нагатинский Затон"
Станция БКЛ метро "Нагатинский Затон"
Метрострой
Метрострой
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