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"Полный идиотизм": сооснователь Pink Floyd оценил попытки отменить русскую культуру

13:54
  • вторник
  • 23 августа 2022

По мнению британца, это безумие

Один из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс скептически оценил попытки Запада отменить русскую культуру, заявив, что это не принесет никому пользы.
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Уотерс отметил, что стремление отменить русскую культуру является полным идиотизмом и безумием, которое "просто показывает, как работают мозги этих людей".

Музыкант поинтересовался, какую выгоду можно получить "от запрета концертов, на которых звучит музыка Чайковского", а также от заявлений "людям, что они не могут читать Достоевского", сообщает ТАСС.

Ранее посол США в России Джон Салливан заявил, что "убрать Толстого с книжных полок или перестать исполнять Чайковского" в любом случае не получится. Дипломат заявил, что всегда любил русскую историю и культуру. Салливан признался, что его "по-настоящему расстраивает" разрыв культурных связей между Россией и западными государствами.

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Роджер Уотерс
Роджер Уотерс
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