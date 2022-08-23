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ЕС обсудит единый подход к выдаче виз россиянам

14:41
  • вторник
  • 23 августа 2022

Брюссель назначил дату неформальной встречи по этому вопросу

Члены Евросоюза вынесут на общее обсуждение тему выдачи шенгенских виз гражданам России в рамках неформальной встречи, которая запланирована на 30 августа. Об этом во вторник, 23 августа, рассказала представитель Еврокомиссии Дана Спинант.
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Чиновница уточнила, что встреча состоится в Праге, на нее прибудут министры иностранных дел стран — членов ЕС.

На повестке мероприятия — единый подход интеграционного объединения по вопросу выдачи виз гражданам России, другие подробности не приводятся, сообщает ТАСС.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что идея ряда стран ЕС полностью запретить выдачу шенгенских виз россиянам — очень противоречивое предложение. Боррель выступил за выборочный подход, усомнившись в целесообразности полного запрета на въезд в Европу для всех граждан России.

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