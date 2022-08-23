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ВС России вышли к административной границе Николаевской области

14:15
  • вторник
  • 23 августа 2022

Был освобожден населенный пункт Комсомольское

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга во вторник днем о развитии наступления на херсонско-николаевском направлении.

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"В результате наступательных действий на херсонско-николаевском направлении в районе Александровки союзные войска уничтожили подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ и вышли к административной границе Николаевской области. Взято под контроль 36 кв. км территории Херсонской области", - отмечено в сообщении ведомства.

Уточняется, что был освобожден населенный пункт Комсомольское, установлен контроль над территорией Николаевской области площадью 12 квадратных километров.

В районе Андреевки ВС России нанесли значительные потери 46-й аэромобильной бригаде и 35-й бригаде морской пехоты ВСУ. Противник выбит из поселка Благодатовка и близлежащих населенных пунктов.

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