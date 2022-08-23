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Немцев призвали принести "жертвы" в борьбе с Россией

14:17
  • вторник
  • 23 августа 2022

Все ради демократии

Граждан Германии призвали принести "личные жертвы" в борьбе с теми, кто "хочет разрушить демократическую жизнь".
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С такой инициативой выступила глава комитета бундестага ФРГ Мари-Агнес Циммерман. В сложившихся условиях важно помогать людям, которые "с трудом справляются из-за роста цен".

"Это также потребует личных жертв от всех нас, но мы не должны становиться слабыми, несмотря ни на что", - заявила она немецким СМИ (цитата по РИА Новости).  

В последние дни цены на газ в Европе бьют все рекорды – накануне биржевые цены превысили три тысячи долларов за тысячу кубометров. В Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. В бундестаге заявили, что важно запустить поставки голубого топлива до начала холодов.

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