Новые iPhone 14 будут собирать в Индии

Apple стремится диверсифицировать цепочки поставок
Как сообщило во вторник агентство Bloomberg, американская компания Apple планирует запустить производство смартфонов iPhone 14 в Индии.
В заметке уточняется, что Apple долгое время производила большинство iPhone в Китае, но сейчас стремится найти альтернативы из-за возникшей в отношениях между Вашингтоном и Пекином напряженности.
Эксперты также отмечают, что компания намерена "диверсифицировать цепочки поставок и создать резервные мощности".
Ранее СМИ писали, что презентация iPhone 14 состоится 7 сентября, а старт продаж - 16 сентября.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"