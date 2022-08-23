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Новые iPhone 14 будут собирать в Индии

14:15
  • вторник
  • 23 августа 2022

Apple стремится диверсифицировать цепочки поставок

Как сообщило во вторник агентство Bloomberg, американская компания Apple планирует запустить производство смартфонов iPhone 14 в Индии.

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В заметке уточняется, что Apple долгое время производила большинство iPhone в Китае, но сейчас стремится найти альтернативы из-за возникшей в отношениях между Вашингтоном и Пекином напряженности.

Эксперты также отмечают, что компания намерена "диверсифицировать цепочки поставок и создать резервные мощности".

Ранее СМИ писали, что презентация iPhone 14 состоится 7 сентября, а старт продаж - 16 сентября.

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