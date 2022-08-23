В Москве простились с Дарьей Дугиной

Церемония прощания состоялась в телецентре "Останкино"

В Москве простились с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной. Она стала жертвой заказного убийства, которое организовали и совершили украинские спецслужбы. Девушке было всего 29 лет. Телецентр "Останкино", где состоялась гражданская панихида, усеян цветами. Почтить память Дугиной пришли тысячи человек. Вспоминали её достижения - работу добровольцем, репортажи с фронта. Она оказывала неоценимую помощь жителям Донбасса и не боялась открыто говорить о преступлениях Киева.

Тысячи людей с грустными лицами идут к телецентру "Останкино". Несут цветы и с трудом находят слова. Кто-то знал Дарью Дугину лично, кто-то нет - не важно. Гибель молодой талантливой журналистки никого не оставила равнодушным.

У гроба ее отец Александр Дугин. Убитый горем, но не сломленный. Взрыв произошел у него на глазах: возвращаясь с фестиваля "Традиция", он ехал следом за дочерью. Стало плохо, попал в больницу. Но сегодня собрался. И нашел в себе силы сказать такие важные слова.

"У неё было бы одно желание - не помните обо мне, не прославляйте меня, а сражайтесь за нашу великую страну, защищайте нашу веру, наше святое православие, любите наш русский народ, потому что она погибла за народ, она погибла за Россию на фронте. И фронт этот здесь! Не там, здесь, в каждом из нас. И самая большая цена, которую приходится платить, она может быть оправдана только высшим достижением - победой! Она жила во имя победы, и она погибла во имя победы. Нашей русской победы", - сказал Александр Дугин.

Военный корреспондент, политолог, очень смелый человек - с четкой гражданской позицией, о которой Дарья Дугина всегда заявляла открыто. Настоящий патриот, делом показывавший, что это значит - Родину любить. За свои убеждения, за свою профессиональную деятельность, за веру в Россию журналист и погибла.

Зверское убийство Дарьи Дугиной в самом сердце России окончательно обнажило нацистскую природу киевского режима. Накануне в ФСБ сообщили: дело раскрыто. Это был самый настоящий террористический акт, организованный и совершенный украинскими спецслужбами. Исполнительница Наталья Вовк сбежала в Эстонию. Таллин ожидаемо всё отрицает. Цивилизованный запад молчит. Но рано или поздно справедливость все равно восторжествует.

Указом Владимира Путина Дарья Дугина награждена орденом Мужества - посмертно. Сегодня во время гражданской панихиды награду вручили ее отцу. Похоронят журналистку в Подмосковье.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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