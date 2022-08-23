Жертвами обстрела Донецка со стороны ВСУ стали три человека

Украинские националисты выпустили по городу 17 снарядов

Киевские националисты во вторник открыли массированный огонь по Донецку. Применили крупнокалиберную артиллерию и американские установки "Хаймарс". Били целенаправленно по жилым районам. Повреждены дома, торговый центр и здание администрации главы ДНР. Есть погибшие и раненые.

В центре Донецка гремят взрывы. Сегодня днем националисты выпустили по городу как минимум 17 снарядов. Три человека погибли, в том числе ребенок. Еще двое ранены.

Два прямых попадания - в администрацию главы ДНР. Разбит верхний этаж и центральное крыльцо. Улицу засыпало обломками. Пожар, который охватил лестничные пролеты, удалось быстро потушить. Сам глава республики Денис Пушилин не пострадал. В момент налета его в здании не было. Очевидцы показывают осколки. Установлено, что националисты стреляли из американских систем "Хаймарс".

Еще несколько ракет упали рядом с гостиницей "Централь". В отеле выбиты стекла. Осколками посекло припаркованные машины. Серьезные разрушения и в жилых кварталах, в центре. В Ворошиловском районе повреждены квартиры в многоэтажках. Сколько их сейчас, даже подсчитать трудно. Да и опасно. Из окон постоянно сыплются стекла. Падают обломки кирпичей, шифера и металлической облицовки.

Серьезный ущерб нанесен и городскому хозяйству. Осколками порваны электропровода и троллейбусные линии. Их на время обесточили. На место прибыли команды спасателей и пожарных. Но работать приходится очень осторожно. Новый обстрел может начаться в любой момент.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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