ООН прокомментировала подготовку к трибуналу в ДНР

МИД республики работает над привлечением к участию в трибунале представителей международной общественности

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани в ходе брифинга в Женеве прокомментировала подготовку к трибуналу над украинскими военными в ДНР.

"Если военнопленным предъявлено обвинение в преступлениях, они имеют право на надлежащий процесс и гарантии справедливого суда", - сказала она (цитата по ТАСС).

Шамдасани также выразила обеспокоенность тем, что задержанных называли "военными преступниками" еще до приговора. Управление верховного комиссара призвало Россию "обеспечить независимым наблюдателям доступ ко всем задержанным в связи с конфликтом на Украине лицам".

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что МИД республики работает над привлечением к участию в трибунале представителей международной общественности, так как ни у кого не должно остаться сомнений в справедливости процесса.

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