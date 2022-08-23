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"Газпром" ожидает исполнения Молдавией контрактов в полном объеме и в срок

14:51
  • вторник
  • 23 августа 2022

Кишинёв не смог внести аванс за текущий месяц

"Газпром" перенёс срок оплаты поставок российского газа за август для Молдавии. Об этом во вторник заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов. Кишинёв рассчитался за июль, но не смог внести аванс за текущий месяц.

"22 августа, согласно условиям контракта, наступил срок платежа за поставки газа в Молдову, которые включают в себя окончательный расчёт за июль и платёж за поставки газа в августе. Компания "Молдова-газ" смогла рассчитаться только за июльские поставки и обратилась к "Газпрому" с просьбой перенести срок оплаты за август на 1 сентября 22-го года. "Газпром" в порядке исключения принял решение согласиться с этой просьбой. Исходим из того, что в дальнейшем молдавская сторона, безусловно, будет исполнять свои контрактные обязательства в полном объеме и в срок", - заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

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