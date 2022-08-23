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Российские Ту-95МС совершили полет над Японским морем

14:21
  • вторник
  • 23 августа 2022

Продолжительность полета составила около 7 часов

Во вторник два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
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"Продолжительность полета составила около 7 часов. Истребительное сопровождение самолетов Ту-95мс обеспечивали экипажи Су-30см ВКС России", - уточняется в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что истребители F-16 ВВС Южной Кореи сопровождали стратегические ракетоносцы на отдельных этапах маршрута.

Как подчеркнули в Минобороны, все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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Стратегический ракетоносец Ту-95МС ВКС России
Стратегический ракетоносец Ту-95МС ВКС России
Пилот стратегического ракетоносеца Ту-95МС ВКС России
Пилот стратегического ракетоносеца Ту-95МС ВКС России
Стратегический ракетоносец Ту-95МС ВКС России
Стратегический ракетоносец Ту-95МС ВКС России
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