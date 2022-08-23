Российские Ту-95МС совершили полет над Японским морем

Продолжительность полета составила около 7 часов

Во вторник два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"Продолжительность полета составила около 7 часов. Истребительное сопровождение самолетов Ту-95мс обеспечивали экипажи Су-30см ВКС России", - уточняется в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что истребители F-16 ВВС Южной Кореи сопровождали стратегические ракетоносцы на отдельных этапах маршрута.

Как подчеркнули в Минобороны, все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"