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Лавров рассказал о поддержке Сирией российской спецоперации

14:54
  • вторник
  • 23 августа 2022

В Сирии понимают цели России, заявил министр

Сирия выразила России поддержку и понимание целей проводимой специальной военной операции на Украине. Об этом во вторник, 23 августа, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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После переговоров со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом Лавров сообщил, что в Сирии "осознают причины, которые привели в нынешней ситуации".

В ответ Россия выразила признательность сирийским друзьям за полное понимание происходящего на Украине и вокруг нее, цитирует главу Министерства иностранных дел ТАСС.

Ранее в дипломатических кругах рассказали, что страны Запада не предлагают новых ограничительных мер против России в ООН из-за опасения низкой поддержки со стороны других государств.

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