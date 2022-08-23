Лавров рассказал о поддержке Сирией российской спецоперации

В Сирии понимают цели России, заявил министр

Сирия выразила России поддержку и понимание целей проводимой специальной военной операции на Украине. Об этом во вторник, 23 августа, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

После переговоров со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом Лавров сообщил, что в Сирии "осознают причины, которые привели в нынешней ситуации".

В ответ Россия выразила признательность сирийским друзьям за полное понимание происходящего на Украине и вокруг нее, цитирует главу Министерства иностранных дел ТАСС.

Ранее в дипломатических кругах рассказали, что страны Запада не предлагают новых ограничительных мер против России в ООН из-за опасения низкой поддержки со стороны других государств.

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