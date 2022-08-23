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Лавров обсудил с французской коллегой отправку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

14:56
  • вторник
  • 23 августа 2022

Министры провели телефонный разговор

Министры иностранных дел России и Франции Сергей Лавров и Катрин Колонна провели во вторник телефонный разговор, передает ТАСС.

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"Министры обсудили вопросы отправки миссии экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС", - сказано в распространенном французским МИД коммюнике.

Там уточняется, что Франция поддерживает быстрое направление миссии экспертов МАГАТЭ в соответствии с рекомендациями генерального директора организации.

ЗАЭС - самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В настоящее время она находится под охраной российских военных. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

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