Британскую границу пересекло за сутки рекордное количество нелегалов

Предыдущий суточный рекорд был зафиксирован 11 ноября

Как сообщает Sky News со ссылкой на Министерство обороны, отделяющий Британию от континентальной Европы пролив Ла-Манш за сутки пересекли 1295 человек, что стало рекордом.

Уточняется, что в проливе были замечены 27 небольших лодок с нелегалами.

Всего с начала 2022 года границу Великобритании пересекли 22,6 тысячи нелегалов (28,5 тысячи за весь 2021 год).

Предыдущий суточный рекорд был зафиксирован 11 ноября - 1185 человек.

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