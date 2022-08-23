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Британскую границу пересекло за сутки рекордное количество нелегалов

15:03
  • вторник
  • 23 августа 2022

Предыдущий суточный рекорд был зафиксирован 11 ноября

Как сообщает Sky News со ссылкой на Министерство обороны, отделяющий Британию от континентальной Европы пролив Ла-Манш за сутки пересекли 1295 человек, что стало рекордом.

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Уточняется, что в проливе были замечены 27 небольших лодок с нелегалами.

Всего с начала 2022 года границу Великобритании пересекли 22,6 тысячи нелегалов (28,5 тысячи за весь 2021 год).

Предыдущий суточный рекорд был зафиксирован 11 ноября - 1185 человек.

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