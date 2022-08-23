ВЭБ перешел к сделкам в рублях и валютах дружественных стран

Об этом Игорь Шувалов доложил президенту

Внешэкономбанк полностью исключил из расчётов доллар и перешёл к сделкам в рублях и валютах дружественных стран. Об этом во вторник доложил Владимиру Путину глава госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на встрече в Кремле.

Путин: Игорь Иванович, Внешэкономбанк является важнейшим институтом развития у нас. Активы группы свыше четырёх триллионов, а кредитный портфель свыше полутора триллионов. Как в сегодняшних условиях строится работа группы?

Шувалов: Спасибо, Владимир Владимирович. Сегодняшние условия непростые. После февраля и таких масштабных санкций, которые были введены против банковского сектора Российской Федерации, нам, по сути, пришлось заново формировать инфраструктуру взаимодействия с банками и с нашими клиентами. Но нам эту работу удалось совершить, сделать. И я вам докладываю, что к настоящему моменту мы построили полностью взаимодействие с российскими, с некоторыми зарубежными банками и с нашими клиентами.

Корпорация уделяет основное внимание проектам, связанным с укреплением технологического суверенитета страны. Приоритет - инвестиции в авиастроение, предприятия ЖКХ и развитие транспорта.

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