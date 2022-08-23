ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Киев назвал способ изменить ход боевых действий

15:20
  • вторник
  • 23 августа 2022

Украинские власти считают, что это произойдет благодаря HIMARS

Предоставление Киеву 50 американских реактивных систем залпового огня HIMARS изменит ход специальной операции на Украине. Такое заявление во вторник, 23 августа, сделал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
Шойгу рассказал о недостатках западного оружия

Чиновник отметил, что одна система HIMARS стоит 4 млн долларов, соответственно 50 таких систем обойдутся в 200 млн долларов.

Подоляк заявил, что "это не огромная сумма денег, но то, что полностью изменит ход этой войны", сообщает РИА Новости.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал выделение Украине нового пакета военной помощи. Он включает боеприпасы для систем залпового огня HIMARS, 16 гаубиц, тысячу Javelin, тысячу ракет для противотанковых комплексов TOW на общую сумму 775 млн долларов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
РСЗО HIMARS
РСЗО HIMARS
РСЗО HIMARS
РСЗО HIMARS
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.