Киев назвал способ изменить ход боевых действий

Украинские власти считают, что это произойдет благодаря HIMARS

Предоставление Киеву 50 американских реактивных систем залпового огня HIMARS изменит ход специальной операции на Украине. Такое заявление во вторник, 23 августа, сделал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Чиновник отметил, что одна система HIMARS стоит 4 млн долларов, соответственно 50 таких систем обойдутся в 200 млн долларов.

Подоляк заявил, что "это не огромная сумма денег, но то, что полностью изменит ход этой войны", сообщает РИА Новости.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал выделение Украине нового пакета военной помощи. Он включает боеприпасы для систем залпового огня HIMARS, 16 гаубиц, тысячу Javelin, тысячу ракет для противотанковых комплексов TOW на общую сумму 775 млн долларов.

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