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Канада расширила антироссийские санкции

15:42
  • вторник
  • 23 августа 2022

В черный список добавили 62 физлица

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о новых санкциях против России из-за ситуации на Украине.

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"Сегодня мы объявляем новые санкции в отношении 62 физлиц и одного предприятия из оборонного сектора", - сказал политик в ходе выступления на саммите так называемой "Крымской платформы".

Как уточнил Трюдо, Канада окажет дополнительную помощь украинским организациям оборонной сферы.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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