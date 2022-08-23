Канада расширила антироссийские санкции

В черный список добавили 62 физлица

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о новых санкциях против России из-за ситуации на Украине.

"Сегодня мы объявляем новые санкции в отношении 62 физлиц и одного предприятия из оборонного сектора", - сказал политик в ходе выступления на саммите так называемой "Крымской платформы".

Как уточнил Трюдо, Канада окажет дополнительную помощь украинским организациям оборонной сферы.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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