Собянин рассказал, где в Москве спастись от жары

В столице созданы комнаты прохлады

В ближайшие дни в Москве будет стоять очень жаркая погода – температура воздуха превысит 30 градусов. В такие дни врачи рекомендуют не выходить на улицу без необходимости.

В Москве спастись от жары можно в комнатах прохлады центров московского долголетия и социального обслуживания. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Это больше 160 помещений во всех районах столицы. В комнатах есть кондиционеры и кулеры с питьевой водой. В случае ухудшения самочувствия можно обратиться за первой медицинской помощью", - подчеркнул он.

Найти ближайшую к дому комнату прохлады можно на сайте nav.dszn.ru или по телефону единой справочной службы: +7 (495) 870-44-44.

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