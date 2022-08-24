Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака

Тельцам звезды предлагают сделать работу над ошибками в личных делах; у Раков появился шанс на успех в мелких делах

Овны

Сегодня становится ретроградной еще одна дальняя планета - Уран. Если заметите, что ваши доходы перестали расти, не суетитесь: изменить это пока нельзя.

Тельцы

Уран в вашем знаке начинает двигаться назад, предлагая сделать работу над ошибками в личных делах. У вас будет полгода на то, чтобы все исправить!

Близнецы

Дела, которые вы старались не афишировать, сегодня потребуют внимания. Не торопитесь рассказывать о них даже самым близким.

Раки

Луна в вашем знаке - не в лучшем положении, поэтому настроение может быть не очень. Но есть шанс на успех в мелких делах, переделайте их и порадуйтесь.

Львы

Работа, учеба, личная жизнь или амбициозные проекты могут в скором времени забуксовать. Сделайте все, чтобы ваш имидж и настроение от этого не испортились.

Девы

Солнце пока делает скромные успехи в вашем знаке, зато Меркурий помогает соображать. Не тревожьтесь, если долго нет посылки или важного звонка, они будут позже.

Весы

С вашими вкладами или кредитами вероятны изменения: проверьте, в вашу ли пользу. Открытие счетов и карт в новых банках может буксовать, оно и к лучшему.

Скорпионы

Женщины сегодня вольно или невольно вставляют вам палки в колеса, особенно на работе и в личной жизни. Сохраняйте спокойствие, но не давайте себя в обиду.

Стрельцы

У вас могут возобновиться проблемы со здоровьем или рабочим графиком. Раньше вам уже приходилось решать подобное. Используйте свой опыт и не теряйте оптимизма.

Козероги

Вы столкнетесь с прокрастинацией, ленью, отсутствием энтузиазма. С этим пока бесполезно бороться. Лучше переключитесь на дела, которые вас всегда вдохновляют.

Водолеи

Ваша главная планета - Уран - сегодня ушла в ретро-паузу, что может затормозить дела, особенно домашние. Подвесьте их до февраля и найдите себе другие цели.

Рыбы

Переговоры могут зайти в тупик, переписка – заглохнуть, а посылки застрять на таможне, и в этом нет ничьей вины! Принимайте жизнь такой, какая она есть, так советуют звезды.

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