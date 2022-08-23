В ДНР предотвратили планировавшийся в день референдума теракт

Агент украинских спецслужб прошел обучение минно-взрывному делу в Чехии

В Министерстве госбезопасности ДНР сообщили о предотвращении теракта.

Как уточнили в ведомстве, агент украинских спецслужб Евгений Карпенко прошел обучение минно-взрывному делу в Чехии.

"По завершении обучения он был направлен на территорию ДНР с целью совершения теракта в момент проведения референдума о вхождении республики в состав России", - говорится в сообщении, которое приводит "Интерфакс".

По словам пресс-офицера МГБ ДНР Михаила Попова, злоумышленник намеревался заложить взрывчатку в здании администрации Володарского района.

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