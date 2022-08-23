В ДНР предотвратили планировавшийся в день референдума теракт

Агент украинских спецслужб прошел обучение минно-взрывному делу в Чехии
В Министерстве госбезопасности ДНР сообщили о предотвращении теракта.
Как уточнили в ведомстве, агент украинских спецслужб Евгений Карпенко прошел обучение минно-взрывному делу в Чехии.
"По завершении обучения он был направлен на территорию ДНР с целью совершения теракта в момент проведения референдума о вхождении республики в состав России", - говорится в сообщении, которое приводит "Интерфакс".
По словам пресс-офицера МГБ ДНР Михаила Попова, злоумышленник намеревался заложить взрывчатку в здании администрации Володарского района.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"