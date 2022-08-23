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Вылов рыбы в России оказался недостаточным

15:58
  • вторник
  • 23 августа 2022

Это касается популярной у россиян сайры

Рыбопромысловый флот России до сих пор не приступил к промыслу популярной у россиян сайры. В целом нынешних темпов вылова рыбы недостаточно. Об этом говорится в пресс-релизе Росрыболовства.
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В ведомстве отметили, что к промыслу сайры российские суда не приступали, в 2022 году вряд ли стоит ожидать захода сайры в российскую экономическую зону. В открытых водах промысел сайры ведет флот КНР, Южной Кореи и Японии.

По поручению Росрыболовства дальневосточные управления ведомства просят судовладельцев ловить больше рыбы, так как нынешних темпов вылова недостаточно.

При этом уловы сардины высокие, суточный вылов у отдельных судов превышает 500 тонн, вылов за неделю составил 7 854 тонны, сообщает "Интерфакс".

В мае в Росрыболовстве отмечали, что если объема вылова лососевых в России в 2022 году не хватит для "большого экспорта" красной икры, ее поставки за рубеж могут быть ограничены. При этом ведомство заверило, что россиянам дефицит икры не грозит.

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