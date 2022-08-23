ДТП на МКАД с участием такси попало на видео

Есть пострадавшие

ДТП произошло на 83-м километре, внешней стороны МКАДа. Там водитель такси сбил человека и врезался в другие машины.

Момент аварии зафиксировала камера наблюдения. Видно, что на одной из полос стоит сломавшийся автомобиль. Рядом с ним находится водитель. Задним ходом подъезжает другая машина. И в них на полной скорости влетает такси.

Удар был такой силы, что мужчину отбросило на несколько метров. Его госпитализировали на вертолете. В аварии пострадали два человека. Движение транспорта в сторону Дмитровского шоссе затруднено.

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