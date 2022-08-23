Украинские военные обстреляли отель с журналистами в Донецке

Повреждены также несколько многоквартирных домов и отделение милиции

Четыре мирных жителя стали жертвами нового варварского обстрела Донецка. С позиций украинской армии по центру города были выпущены десятки реактивных снарядов, в том числе из американских РСЗО HIMARS. Ударили по зданию администрации главы ДНР. Там вспыхнул пожар. Прямыми попаданиями повреждены несколько многоквартирных домов, отделение милиции, а также отель, большинство постояльцев которого - журналисты, включая иностранных.

- Администрация главы ДНР. Судя по осколкам, сюда прилетела ракета от американской системы HIMARS.

Последствия обстрела центра Донецка со стороны Вооружённых сил Украины попали на видео. Впервые боевики ударили по городу из РСЗО HIMARS.

- Пора кончать с этим бандеровским Киевом. Это сколько может продолжаться. Мне просто интересно, чтобы сделали бы пиндосы, если бы в центр Вашингтона русская ракета прилетела.

Здание администрации главы ДНР серьезно пострадало. Крыша и верхние этажи частично разрушены. Внутри начался пожар. На месте уже найдены осколки ракет натовского производства.

- Характерные ромбики. Это говорит о том, что по администрации, в отличие от других районов, украинские боевики ударили американской ракетой HIMARS.

Били сегодня по Донецку и крупнокалиберной дальнобойной артиллерией. Вот так теперь выглядит отель "Централь" - это одна из самых популярных гостиниц города (см. видео репортажа). Фасад здания разбит. Посечены припаркованные рядом автомобили. Внутри - разрушенный взрывом центральный холл, один из осколков пробил зеркало чуть выше барной стойки. Здесь обошлось без жертв - на соседней улице у здания МВД ДНР от разрыва снаряда за рулём автомобиля погиб водитель. Осколком ему разорвало лицо. Ещё сообщается о гибели в центре Донецка 18-летнего парня и 25-летнего мужчины.

"Очередные грани, которые переступил преступный киевский режим. Он использует террористические методы, взрывает людей. Гражданских людей. Они обстреливают центр города. Используются снаряды натовского образца. По сути сейчас Запад причастен к конкретному целенаправленному уничтожению гражданских массивов в городе Донецке", - сказала глава ДНР Денис Пушилин.

Люди прячутся от обстрелов в подземных переходах, в подъездах и подвалах. Видео с подземной парковки в одном из торговых центров: услышав взрывы, в Донецке все сегодня пытались найти себе укрытие.

Боевики обстреливают город хаотично. Один из выпущенных сегодня снарядов повредил крышу многоэтажки. Еще несколько боеприпасов упали рядом с жилыми домами.

По словам мэра города, Донецк сейчас подвергается обстрелам, каких не было за восемь лет. Только за сегодня по жилым кварталам было выпущено более 30 снарядов натовского калибра. Отмечены перебои с электричеством и интернетом. Удары ВСУ наносили со стороны населенного пункта Орловка.

Пётр Вершинин. Тимур Абдуллаев. "ТВ Центр".

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