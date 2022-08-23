Посол Украины спровоцировал скандал в Казахстане

Петру Врублевскому выразили протест

В столице Латвии сносят памятник Освободителям Риги. Место работ оцеплено полицией. Несколько противников демонтажа задержаны. Монумент будет полностью уничтожен, поскольку, по мнению местных властей, якобы не представляет художественной ценности. Снос памятника разрешил парламент в рамках борьбы с советским наследием. А президент Польши Анджей Дуда и вовсе заявил, что Запад должен избавиться ещё и от "Северного потока-2".

Очередная группа поддержки украинского режима по-хозяйски высаживается на киевском вокзале. Вот ставший уже почти родным Зеленскому президент Польши. Традиционные объятия. Пользователи соцсетей тут же выложили мемы, на какие украинские земли засматривается Варшава. Но в открытую президент Дуда пока замахнулся только на "Северный поток-2".

"Когда Россия воюет против Украины, нападает и оккупирует международно признанные территории Украины, изменением политики Запада должно стать не просто прекращение проекта "Северный поток-2", но и ликвидация, полный демонтаж этого газопровода", - сказал Дуда.

Это заявление польский президент сделал в рамках форума "Крымская платформа". Этот проект -потуги Киева вернуть тему полуострова в международную повестку. По факту - сборище русофобов. Зеленский фантазирует о возврате российского Крыма. Анджей Дуда сокрушается: Западная Европа недооценивает опасность, исходящую от России. Но сейчас явно не до всего этого, говорит генсек НАТО Йенс Столтенберг. Тяжёлая зима близко. Федеральное сетевое агентство Германии вроде бы отчиталось о том, что газовые хранилища страны удалось заполнить на 80 процентов. Однако это не спасет ФРГ от нехватки топлива. Если Россия не нарастит поставки, а то и вовсе прекратит их, то даже стопроцентно заполненных хранилищ хватит на 2,5 месяца холодов. А газ нужен круглый год. Экс-спикер Рады и бывший ближайший соратник Владимира Зеленского Дмитрий Разумков настойчиво и уже во второй раз предложил вернуться к традиционному украинскому воровству российского газа. А затем продавать краденное в Европу и на вырученные деньги закупать оружие и боеприпасы.

"Газ, который транспортируется по территории Украины, он российский. До границы с Европой - это российский газ. И что мы делаем по закону? Мы можем его конфисковать", - уверен Дмитрий Разумков, депутат Верховной Рады Украины.

Спросить мнения европейцев, готовы ли они платить за топливо дважды, украинцы, конечно, забыли. Москва отправляет транзитом только предоплаченный газ. Но депутат Разумков считает, что заключенные между Россией и Европой договоры о поставках не в счёт.

Разошелся и посол Украины в Казахстане. Правда, ярый националист, у которого даже домашняя собака ходит с трезубцем на груди, не учел, что находится на территории государства, входящего в состав ОДКБ.

"Стараемся убить как можно их больше. Чем больше мы убьём русских прямо сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям", - заявил Пётр Врублевский, посол Украины в Казахстане.

МИД Казахстана назвал это выступление демонстрацией людоедской политики Киева. Зарвавшегося посла вызвали во внешнеполитическое ведомство Республики и выразили ему протест. Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана призвала объявить Врублевского persona non grata. Создана петиция о его депортации.

Но для некоторых неадекватных украинцев призывы убивать русских стали прямым руководством к действию. В Ларнаке, на Кипре, во время сбора для автопробега в честь Дня флага России на русскую активистку напала пьяная украинка с ножом, которая уже 20 лет проживает на острове. Целилась в область шеи. Нападавшую удалось оттеснить.

Кипрская полиция украинку задержала. Обвинения ей будут предъявлены, скорее всего, в нападении и хулиганстве вместо покушения на убийство и, по сути, террористического акта. Национальность решает.

В Латвии который день идет противостояние властей и граждан, пытающихся защитить от уничтожения памятник советским воинам-освободителям Риги. Накануне полиция задержала шестерых человек и жестко разогнала митинг. А МИД прибалтийской республики пригрозил депортировать протестующих. Во вторник работы начались - уже снесли первого солдата. Для этого латвийские власти пригласили фирму из Литвы. Та, в свою очередь, на место уничтожения памяти о подвиге наших солдат привезла рабочих-украинцев. Видимо, в расчете на то, что они это сделают с особым, изощренным удовольствием.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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