"Барселоне" грозит отстранение от Лиги чемпионов

Решение вынесут в сентябре

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отстранить испанскую "Барселону" от участия в Лиге чемпионов, пишет со ссылкой на источник газета The Times.

Собеседник издания сообщил, что речь идет о нарушении финансового "фэйр-плей". Это правило действует с 2011 года. Клубы не должны иметь просроченных финансовых обязательств на текущий сезон перед другими клубами, своими игроками, социальными и налоговыми службами.

О санкциях УЕФА намерен объявить в сентябре. Помимо "Барселоны", ограничения грозят французскому "Пари Сен-Жермен", итальянским "Ювентусу", "Интеру" и "Роме".

Групповой этап Лиги чемпионов стартует 6 сентября.

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