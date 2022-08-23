Жара в Москве продлится минимум до выходных

Температура достигает 32 градусов

Жаркая погода в Москве и области сохранится на протяжении всей рабочей недели, термометры будут показывать 27-32 градуса в течение дня. Об этом во вторник, 23 августа, рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Людмила Илькун.

С другой стороны, ситуация с задымлением в столице улучшилась: смога и запада гари почти нет. При сохраняющемся юго-восточном ветре запах дыма от пожаров в Рязанской области будет ощущаться в Москве до 25 августа, когда юго-восточный ветер поменяет направление на южное.

Синоптики поясняют, что в малоподвижных антициклонах, один из которых установился в центре Европейской России, характерны нисходящие потоки воздуха. В результате в приземном слое воздуха могут скапливаются вредные выбросы, что заметно ухудшает экологическую обстановку.

Небольшой дождь, который местами может пройти в субботу, вряд ли существенно освежит и очистит атмосферу, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее сообщалось, что в последние летние выходные местами пройдут небольшие дожди кратковременного характера, южный ветер сменится северо-восточным и жара ослабеет. При этом температура все равно останется выше нормы на 7-8 градусов.

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