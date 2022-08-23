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Макрон заявил, что Россия "сделала свой выбор"

16:01
  • вторник
  • 23 августа 2022

Запад продолжит давить на Москву и поддерживать Киев оружием

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе саммита так называемой "Крымской платформы" заявил, что Запад не должен проявлять слабость в отношении России.
Шольц и Макрон могут "поссориться" с Брюсселем

"Россия сделала свой выбор, несмотря на принятые на себя обязательства... Мы не должны проявлять никакой слабости, никакого духа компромисса, потому что речь идет о свободе для всех и вся и мире во всех частях земного шара", - сказал политик.

Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, сообщил, что Запад продолжит курс жестких санкций в отношении Москвы, будет оказывать Киеву военную помощь и никогда не признает присоединения к России украинских территорий.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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