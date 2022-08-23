Генсек НАТО предупредил Украину о тяжелой зиме

Альянс хочет видеть видеть Украину "независимой нацией"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в ходе саммита так называемой "Крымской платформы", что альянс привержен долгосрочному партнерству с Украиной.

"Наступающая зима будет тяжелой. Поэтому мы должны наладить долгосрочную поддержку Украины, чтобы Украина сохранилась как суверенная и независимая нация", - сказал он.

По словам Столтенберга, НАТО готова оказывать поддержку "столько, сколько это будет необходимо".

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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