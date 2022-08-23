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Роспотребнадзор оценил ситуацию с ковидом в России

16:42
  • вторник
  • 23 августа 2022

Введение дополнительных противоэпидемических мер в школах в преддверии нового учебного года не требуется

Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела селекторное совещание с руководителями территориальных органов и учреждений ведомства по субъектам страны.
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"На совещании обсуждалась эпидемическая ситуация по COVID-19. По итогам 33 недели 2022 года в России зарегистрировано 243173 случая заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости составил 165,71 на 100 тыс. населения, что на 38,4% выше, чем на прошлой неделе. Превышение средних показателей заболеваемости зарегистрировано в 23 регионах", - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Попова указала на необходимость неукоснительного соблюдения нормативов по охвату населения тестированием на COVID-19, что позволит своевременно выявлять заболевших и блокировать распространение инфекции. Как добавили в ведомстве, охват граждан тестированием варьируется от 150 до 300 исследований на 100 тыс. населения.

Вместе с тем Попова подчеркнула, что на сегодняшний день введение дополнительных противоэпидемических мер в школах в преддверии нового учебного года не требуется.

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